Niki Zefanya Cetak Sejarah di Coachella, Bawa Lagu Berbahasa Indonesia ke Panggung Internasional

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi wanita asal Indonesia, Niki Zefanya berhasil mencatat sejarah di kancah musik internasional.

Niki Zefanya sukses mengguncang panggung festival musik Coachella 2022 yang diadakan di Amerika Serikat.

Penampilan Niki Zefanya menjadi momen bersejarah. Pasalnya, dia menjadi penyanyi pertama yang membawakan lagu berbahasa Indonesia di atas panggung Coachella.

Penampilan Niki tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi milik Head in the Clouds Jakarta.

Dalam unggahan itu, Niki diketahui membawakan lagu milik band asal Indonesia, Andra and The BackBone yang berjudul Sempurna.

"NIKI on the main stage #Coachella #HITCForever sings the iconic Indonesian song, “Sempurna - Andra & The Backbone,” tulis Head in the Clouds Jakarta dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @hitc.jkt pada Minggu, 17 April 2022.

"ANOTHER HISTORY JUST MADE, THE FIRST INDONESIAN SONG EVER PERFORMED AT COACHELLA!!" sambungnya lagi.