2NE1 Reuni di Panggung Coachella 2022, Netizen Soroti Gaya Rambut Dara: Aku Menangis

PIKIRAN RAKYAT - Grup girlband asal Korea Selatan, 2NE1 resmi reuni setelah 6 tahun bubar.

Kehadiran 2NE1 memberikan kejutan bagi para penggemar CL yang berada dalam list penampil 88rising.

Keempat anggota 2NE1, CL, Dara, Bom, dan Minzy membawakan lagu yang sempat hits pada tahun 2011, yakni I Am The Best.

Netizen pun turut menyoroti gaya rambut Sandara Park atau Dara. Seolah mengingatkan kembali pada masa-masa 2NE1 masih berjaya.

"Kamu akan selalu menjadi kebanggaan Philipina, Dara," tulis seorang netizen.

"Dara kembali dengan gaya rambut gilanya! Ini benar-benar 2NE1! Aku menangis Tuhan," kata netizen lainnya, @cherrymingsoo.

"Dara's iconic hair," kata netizen lainnya, @amuraa2000.

