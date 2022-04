Trailer Terbaru Doctor Strange, Sosok Captain America dan Manusia Api Fantastic’s Four akan Tampil?

PIKIRAN RAKYAT – Jelang rilis global pada 6 Mei 2022, trailer terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness mencuri perhatian para penggemar.

Dalam trailer terbaru Doctor Strange in the Multiverse of Madness tersebut, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) diprediksi akan menghadapi banyak musuh kuat dari berbagai Marvel Universe.

Teaser Doctor Strange terbaru itu dimulai dengan sebuah narasi yang dibawakan oleh the Ancient One (Tilda Swinton) yang menanyai Doctor Strange tentang siapa dirinya di tengah alam semesta yang luas.

Dalam scene berikutnya, ditampilkan berbagai peristiwa yang akan dialami oleh Stephen Strange seperti kemunculan sang wizard-hunter Karl Mordo yang merupakan versi jahat Doctor Strange dari Marvel’s Illuminati.

Kendati teaser yang ditampilkan merupakan gubahan dari trailer sebelumnya, akan tetapi ada sedikit informasi yang sepertinya menguatkan rumor seputar film terbaru Doctor Strange itu.

Misalnya, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) yang terlihat menghancurkan mahkota besinya yang diprediksi sebagai tanda kembalinya Ultron atau Professor X’s Cerebro Machine.

Penonton juga melihat adanya sosok manusia terbang yang diselimuti energi yang diprediksi merupakan sosok alternative dari multiverse Captain Marvel (Brie Larson) atau bahkan si Manusia Api dari Fantastic Four’s.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness berkisah tentang dunia yang kacau akibat doctor Strange terus merusak alur ruang dan waktu.