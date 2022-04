Niki Zefanya Jadi Penyanyi Wanita Indonesia Pertama yang Tampil di Coachella

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi, Niki Zefanya tampil memukau di festival musik Coachella yang dihelat di California, Amerika Serikat pada Jumat, 15 April 2022.

Niki Zefanya menjadi penyanyi perempuan asal Indonesia pertama yang tampil di festival musik bergengsi itu.

Tak sendirian, Niki Zefanya turut memeriahkan panggung Coachella bersama teman selabelnya, Rich Brian dan Warren Hue, yang sama-sama dinaungi 88rising.

Dalam kesempatan itu, Niki Zefanaya membawakan salah satu lagu andalannya, Every Summer Time. Lagu ini merupakan soundtrack dari film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Niki tampil dengan mengenakan pakaian berwarna burgundy.

Festival musik Coachella sempat ditunda selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Coachella dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 dan dari 22 hingga 24 April 2022, yang bertempat di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat.

Festival musik terbesar ini awalnya didirikan oleh Paul Tollet pada tahun 1999. Pada festival musik ini, berbagai aliran musik dihadirkan dari beragam artis ternama.

Tahun ini, nama-nama terkenal seperti Harry Styles, Billie Ellish hingga Megan Thee Stallion ikut tampil di Coachella bersama sederet artis lainnya.