Lirik Stressed Out - Tiko, Lagu Healing Andalan Rafathar yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Stressed Out yang dinyanyikan animasi Tiko menjadi viral di media sosial, salah satunya TikTok.

Stressed Out dikenal sebagai lagu healing yang diputar Rafathar setiap kali sedang bersantai.

Lagu Stressed Out ternyata merupakan soundtrack dari game Fortnita dan memiliki video musik dengan animasi lucu.

Selain itu, lagu tersebut mempunyai nada easy listening sehingga sangat cocok untuk bersantai dan healing.

Berikut lirik lagu Stressed Out - Tiko:

You're just... stressed

All my friends told me to go

But I don't wanna go if you're not with me

Stressed out

Time to rest out

I'm feelin' sorta left out

But I got no doubt

That in a little time it will be fine

And so I'll wait all day until I'm next in line