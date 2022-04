Doni Salmanan di Penjara, Dinan Fajrina Curhat Soal Beban Hidup: Aku Gak Bisa Janji

PIKIRAN RAKYAT - Istri tersangka penipuan binary option Doni Salmanan, Dinan Fajrina mencurahkan hatinya akibat lama ditinggal suami.

Dinan Fajrina yang sempat diisukan bercerai dengan Doni Salmanan membantah tudingan tersebut.

Dinan Fajrina bahkan menceritakan kondisi dari Doni Salmanan yang telah lama tinggal di Rumah Tahanan Bareskrim.

"Last time i saw him, he was super fine and healthy, alhamdulillah (terakhir kali saya melihatnya (Doni), dia sangat baik dan sehat, alhamdulillah)," kata Dinan.

Kini Dinan curhat mengenai beban hidup selama berpisah dengan Doni Salmanan.

"Teruntuk kekasih yang senyumnya senantiasa menenangkan, seberat apapun beban yang kini kau pikul sendiri, sesulit apapun masalah yang kini kau hadapi, jangan berhenti tersenyum ya? Tetap jadi lelaki yang sabar dan kuat ya?" kata Dinan, dikutip dari akun Instagram pribadinya @dinanfajrina.

Ia juga meminta Doni Salmanan untuk tidak menyerah dengan kondisinya yang sekarang.

