Lirik Lagu Stressed Out - Tico Lengkap dengan Artinya, Lagu Healing Rafathar yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini para pengguna TikTok tengah diramaikan dengan sebuah video yang memperlihatkan putra sulung Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad kedapatan menyanyikan sebuah lagu.

Lagu tersebut berjudul Stressed Out milik Tico yang digadang-gadang menjadi lagu healing Rafathar Malik Ahmad.

Tak pelak lagu Stressed Out milik Tico ini pun langsung menjadi trending di media platform TikTok.

Lirik Lagu Stressed Out - Tico

You're just... stressed

All my friends told me to go

But I don't wanna go if you're not with me