PIKIRAN RAKYAT - Bioskop Trans TV bakal kembali hadir dengan film The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring, pada Kamis, 14 April 2022.

Film The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring disutradarai Peter Jackson yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul serupa.

The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring dibintangi oleh sederet aktor papan atas seperti Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Sean Astin, Alan Howard, Christopher Lee dan lainnya.

Sinopsis The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Seorang Hobbit bernama Frodo Baggins (Elijah Wood) mendapatkan warisan berupa cincin dari pamannya, Bilbo Baggins.

Bilbo adalah Hobbit terlama yang mengatasi godaan kejahatan yang terkandung dalam cincin terkutuk itu.

Pembuat cincin tersebut adalah Sauron, penguasa kegelapan yang telah lenyap namun kejahatan yang diwariskan masih menguasai Bumi-tengah.

Separuh jiwa Sauron ada di dalam cincin tersebut. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Sauron ingin bangkit kembali dan berkuasa.

