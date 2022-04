Mengenal Novel Why Didn't They Ask Evans? Karya Agatha Christie, Adaptasi Serialnya Dibuat oleh Hugh Laurie

PIKIRAN RAKYAT – Novel Why Didnt They Ask Evans? ditulis oleh seorang novelis wanita ternama asal Inggris, Agatha Christie. Novel ini diadaptasi ke dalam serial TV oleh Hugh Laurie dan tayang di BritBox mulai 12 April 2022.



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Agatha Christie, kisah di novel ini bermula saat Bobby Jones bermain golf, ia secara tidak sengaja memukul bola melengkung ke arah kanan di tepi tebing.

Bola tersebut hilang dan Bobby pun lalu mencarinya. Namun di bebatuan di bawahnya dia menemukan tubuh orang yang sekarat.



Dengan nafas terakhirnya, pria itu membuka matanya dan berkata, "mengapa mereka tidak bertanya pada Evans?". Kalimat tersebut menjadi judul dari novel ini.

Dihantui oleh kata-kata ini, Bobby Jones dan rekannya yang lincah, Frankie, berangkat untuk memecahkan misteri yang akan membawa mereka ke dalam bahaya besar.



Collins Crime Club, sebuah penerbit di Inggris menerbitkan novel ini secara lengkap dengan judul Why Didnt They Ask Evans? pada bulan September tahun 1934.



Setelah itu, hampir setahun kemudian Dodd, Mead and Company, salah satu penerbit pelopor di Amerika Serikat menerbitkan novel ini dengan judul The Boomerang Clue dengan edisi pertamanya pada tahun 1935. Novel ini awalnya muncul di majalah Amerika, Redbook.



Kejar-kejaran pembunuhan yang ringan ini menyenangkan para kritikus. Mortimer Quick menulis di Chicago Daily Tribune mengenai cerita pada novel ini.



"Terlepas dari satu atau dua pembunuhan, hampir tidak ada momen suram yang membuat semua orang berhati ringan," kata Mortimer Quick.

"Frankie dan Bobby tidak secemerlang detektif amatir yang biasanya ada di buku, tetapi Anda pasti menyukainya, dan Anda bahkan mungkin bisa memaafkan Agatha. Christie karena meninggalkan Hercule Poirot sekali ini saja." kata Isaac Anderson dalam The New York Times Book Review pada tanggal 18 September 1935 menyimpulkan.



Pada tahun 1980, novel ini difilmkan untuk televisi sebagai episode spesial tiga jam, dibintangi oleh Francesca Annis dan James Warwick yang kemudian berperan sebagai Tommy dan Tuppence.



Anggarannya pembuatan film itu disebut-sebut sebesar £1 juta. Novel ini kemudian diadaptasi lagi pada tahun 2009 dengan penambahan Julia McKenzie sebagai Miss Marple dan sangat banyak perubahan plot.



Novel karya Agatha Christie lainnya yang telah diangkat ke layar lebar misalnya Murder On The Orient Express dan Death On The Nile yang diproduseri oleh Kenneth Branagh. Ia juga ikut bermain dengan memerankan detektif Hercule Poirot.***