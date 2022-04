Lirik Lagu Healing Rafathar Berjudul 'Stressed Out' yang Dinyanyikan oleh Tiko

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu video Rafathar sedang menyanyi lagu Stressed Out menjadi viral di media sosial.

Beberapa warganet menyebutnya lagu Stressed Out sebagai lagu hiburan atau healing untuk Rafathar.

Dalam salah satu video, Rafathar terlihat sangat santai menyanyikan lagu Stressed Out yang dinyanyikan oleh Tiko.

Berikut lirik lagu Stressed Out -Tiko yang sering dinyanyikan Rafathar.

You're just... stressed

All my friends told me to go

But I don't wanna go if you're not with me

Stressed Out

Time to rest out

I'm feelin' sorta left out

But I got no doubt

That in a little time it will be fine

And so I'll wait all day until I'm next in line

All my friends told me that I was wrong

But I saw a side that no-one saw