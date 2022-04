Hugh Laurie Adaptasi Novel Agatha Christie ke Serial TV, Tayang Mulai 12 April 2022

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Inggris Hugh Laurie mengadaptasi salah satu novel karya Agatha Christie ke dalam serial TV.

Hugh Laurie adalah seorang aktor yang terkenal karena berperan sebagai dokter eksentrik dalam serial TV "House". Ia mengangkat novel karya Agatha Christie favoritnya ke layar melalui acara terbarunya yang berjudul Why Didn't They Ask Evans?.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Reuters pada Rabu, 13 April, mini-seri yang ditulis tiga bagian itu diproduksi dan disutradarai oleh Laurie, yang juga berperan sebagai pemain pendukung.

"Novel itu telah menjadi hasrat saya sejak lama," kata Laurie kepada Reuters pada malam debut acara tersebut.

"Semakin saya memikirkannya, semakin saya menikmati gagasan mencoba untuk mendapatkan apa yang saya pikir adalah semacam semangat petualangan komik ke layar," ujar Hugh Laurie menambahkan.

Novel berjudul Why Didn't They Ask Evans? karya Agatha Christie tersebut pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 1934.

Novel itu menceritakan Bobby Jones (yang diperankan oleh Will Poulter, menemukan seorang pria sekarat di dekat tebing pantai Welsh. Bobby sendiri diceritakan memiliki karakter orang yang ramah.

