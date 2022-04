Dreamcatcher Tampil Bak Dewi dalam Video Klip Terbaru MAISON

PIKIRAN RAKYAT - Girl grup Korea Selatan, Dreamcatcher baru saja melangsungkan comeback mereka.

Dreamcatcher merilis video klip berjudul MAISON melalui saluran YouTube resmi mereka.

Para anggota Dreamcatcher terlihat berpakaian bak dewi dengan latar Yunani Kuno dan kondisi bumi yang terbengkalai.

Pada Rabu, 12 April 2022 video klip MAISON telah disaksikan sebanyak 195 ribu penonton sejak awal perilisannya.

Bersamaan dengan itu, Dreamcatcher juga merilis album studio kedua mereka dengan Apocalypse: Save Us.

MAISON menjadi lagu utama mereka dalam album Apocalypse: Save Us.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, lirik lagu MAISON memiliki arti tentang perlindungan diri dan dunia dari badai.

Apocalypse: Save Us menjadi album studio kedua mereka setelah pada tahun 2020 lalu merilis album bertajuk Dystopia: The Tree of Language.