Tampil Gahar di My Name, Han So Hee Jadi Nomine Aktris Terbaik di Baeksang Awards 2022

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Selatan Han So Hee kini semakin dikenal dengan membintangi berbagai karakter pada drama dan film yang berbeda. Salah satu film yang membuat nama So Hee semakin melambung tinggi adalah My Name, yang rilis tahun 2021.

Berkat kepiawaian aktingnya sebagai seorang polisi, So Hee berhasil jadi nomine aktris Terbaik di Baeksang Awards 2022.

Ia bersanding dengan para aktris lainnya, seperti Kim Tae Ri (Twenty Five Twenty One), Kim Hye Soo (Juvenile Justice), Park Eun Bin (The King's Affection), dan Lee Se Young (The Red Sleeve).

Baeksang Arts Awards 2022 yang ke-58 akan digelar pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 19.45 KST di KINTEX (Pusat Pameran Internasional Korea) di Ilsanseo-gu, Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

My Name mengisahkan seorang wanita bernama Yon Ji Woo yang ingin balas dendam kepada kepolisian karena telah menyebabkan sang ayah tewas.

Untuk melancarkan aksinya Ji Woo terlebih dahulu bergabung dengan gangster narkotika. Kepala gangster tersebut adalah Choi Moo Jin (Park Hee Soon), sahabat karib ayah Ji Woo.

Jiwoo berlatih ilmu bela diri selama tiga tahun di sarang gangster, sampai akhirnya ia siap masuk ke kepolisian dan berganti nama agar penyamarannya sempurna.

Alih-alih ingin menemukan anggota kepolisian yang membunuh mendiang ayahnya, Jiwoo malah menemukan fakta mengejutkan, bahwa Moo Jin lah pembunuh aslinya.