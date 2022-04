Link Nonton Again My Life Episode 1-16, Lengkap dengan Sinopsis dan Jadwal Tayang

PIKIRAN RAKYAT – Pencinta drama Korea (drakor) dimanjakan dengan rilisnya serial Again My Life. Link nonton Again My Life bisa didapatkan di akhir artikel ini.

Again My Life disutradarai oleh Han Cheol Soo yang juga merupakan sutradara Graceful Family, My Little Baby, Amor, Can Love Become Money.

Again My Life dibintangi sejumlah aktor papan atas seperti Lee Joon-gi, Lee Gyeung-young, Cha Joo Young, Kim Ji Eun, dan Kim Jae-kyung.

Again My Life menceritakan Kim Hee Woo (Lee Joon Gi), seorang jaksa muda yang mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup setelah dibunuh tatkala menyelidiki kasus yang melibatkan politisi korup.

Dalam hidupnya yang kedua, Kim Hee Woo menjadi mahasiswa hukum di sebuah universitas.

Kim Hee Woo kemudian bertemu dengan Kim Hee Ah (Kim Ji Eun) yang juga mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup.

Keduanya kemudian saling membantu untuk memecahkan sebuah kasus.

Again My Life terdiri dari 16 episode dan ditayangkan mulai 8 April 2022 hingga 28 Mei 2022.

