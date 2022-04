Daftar Lengkap Nominasi Baeksang Award 2022

PIKIRAN RAKYAT - Jika Grammy Awards adalah ajang penghargaan Hollywood, di Korea Selatan juga terdapat acara penghargaan bergengsi para seniman dunia akting yang diselenggarakan setiap tahun.

Namun penghargaan ini adalah untuk drama, atau serial terbaik, lengkap dengan nominasi aktris, aktor dan pendatang baru terbaik, yaitu Baeksang Award.

Tahun ini, Baeksang Award akan diselenggarakan yang ke-58, pada 6 Mei 2022 di KINTEX (Korea International Exhibition Center).

Lokasi penyelenggaran ajang bergengsi Baeksang Award tersebut di Ilsanseo-gu, Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Nama dan drama yang masuk jadi nominator dirilis melalui website resmi Baeksang, berikut ini selengkapnya:

Best Picture

D.P.

Twenty Five Twenty One

Squid Game

The Red Sleeve

Going to the Blue House Like This

Best Director

Yoon Seung Ho (Going to the Blue House Like This)

Lee Na Jeong (Mine)

Jeong Ji In (The Red Sleeve)

Han Jun Hee (D.P.)

Hwang Dong Hyuk (Squid Game)

Best Screenplay (Naskah Terbaik Baeksang Arts Award 2022)

