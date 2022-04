Chris Rock Buka Suara Soal Tamparan Will Smith: Saya Tak Akan Bicara Itu Sampai Saya Dibayar

PIKIRAN RAKYAT – Aktor sekaligus komedian, Chris Rock baru-baru ini memberikan tanggapan kembali terkait dengan insiden yang ia alami di panggung Oscar pada 28 Maret 2022 lalu.

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum kejadian apa saja yang terjadi setelah insiden di panggung Oscar 2022 itu.

Setelah insiden di atas panggung itu, Will Smith lalu meminta maaf melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Selanjutnya Will Smith dilarang hadir di Oscar selama 10 tahun oleh The Academy. Hal ini membuat istri Will Smith, Jada Pinkett-Smith berkomentar bahwa waktu itu bisa digunakan untuk penyembuhan.

Sementara itu, hingga saat di berbagai media sosial, orang-orang masih memperbincangkan insiden tersebut dengan beragam komentar.

Satu hal yang belum kita dengar adalah tanggapan definitif dari Chris Rock tentang keseluruhan situasi yang terjadi pada dirinya.

Sejak Oscar kemarin, ia lebih banyak diam tentang insiden itu. Ternyata Chris Rock punya alasan bagus.

"Saya tidak akan membicarakan itu sampai saya dibayar," kata Chris Rock dalam acara komedi di Palm Springs akhir pekan lalu.

