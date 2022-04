Lirik Someone To Spend Time With-Los Retros dan Terjemahan Bahasa Indonesia yang Viral di Tiktok

PIKIRAN RAKYAT – Viral potongan lagu romansa bergaya retro klasik, "my sweetheart, where are you?" yang tengah beredar di media sosial TikTok.

Single lagu tersebut ternyata milik band Los Retros dengan judul Someone To Spend Time With, yang menggaet penyanyi cantik Firelord Melisa, dan menjadi lagu debut pertama Los Retros pada tahun 2019.

Band bergaya pop alternatif serta soft rock Amerika Tengah dan Amerika Latin tahun 1970 hingga 1980-an ini, sebenarnya dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada band pop Chili Los Angeles Negros.

Vokalis sekaligus gitaris dari Los Retros, Mauri Tapia, merupakan generasi pertama Meksiko-Amerika yang berbakat dan merupakan dalang di balik semua ide tersebut.

Pria berusia 22 tahun tersebut, terinspirasi oleh koleksi rekaman dari generasi orang tuanya, dan telah membuat musik selama beberapa tahun sebelum memulai debutnya di Los Retros.

Ia membagikan setiap karya musiknya melalui kanal YouTube, platform Soundcloud, serta telah mengikuti pertunjukan lokal di pantai SoCal (Southern California), Amerika Serikat.

Berikut lirik lagu Someone To Spend Time With milik Los Retros, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

[Mauri Tapia]

Wake up alone

Bangun sendiri