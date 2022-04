Jennie BLACKPINK Ganti Warna Rambut, Blink: Hilal Comeback

PIKIRAN RAKYAT - Jennie BLACKPINK pamerkan warna rambut barunya pada sebuah unggahan melalui akun Instagram pribadinya di @jennierubyjane.

Unggahan Jennie tersebut sontak membuat heboh para penggemarnya. Mereka menggadang-gadang bahwa itu adalah pertanda comeback dari girl group yang telah cukup lama hiatus itu.

BLACKPINK memang sudah sangat dinanti-nanti kehadirannya kembali oleh para Blink, sebutan untuk para penggemar BLACKPINK.

Grup beranggotakan empat orang perempuan ini terus menjadi pemuncak band reputation sekalipun mereka belum lagi mengeluarkan lagu atau bahkan album baru.

Jennie dan rekan-rekannya diketahui sibuk dengan aktivitas masing-masing mulai dari pemotretan, iklan, hingga acara-acara fashion show dari brand mereka.

Jennie memang pernah mengatakan bahwa BLACKPINK tengah mempersiapkan album baru untuk para penggemarnya.

Unggahan Jennie pada Minggu, 9 April 2022 kemarin memperlihatkan dirinya sudah mengganti warna rambut dari yang semula hitam menjadi orange.

Jennie menuliskan caption "Don't talk to me or my new hair" dan mengenakan t-shirt serta celana dari brand Calvin Klein. Ia berfoto bersama bunga dengan warna yang sama dengan rambutnya.