SMASH Rayakan Ulang Tahun ke-12, Siap Rilis Album Terbaru?

PIKIRAN RAKYAT – Boyband asal Indonesia, SMASH secara mengejutkan membuat siaran langsung bersama melalui platform Instagram pada 10 April dini hari.

Meski jarang tampil di layar kaca, bagi sebagian orang, grup yang beranggotakan lima orang itu tentunya tidak asing lagi.



Tujuan SMASH melakukan siaran langsung di Instagram ternyata tengah merayakan haari jadi debut boyband tersebut.

Boyband yang memiliki nama panjang Seven Man as Seven Heroes (SMASH) ini merayakan ulang tahunnya yang ke-12 tahun.

SMASH berhasil mewarnai industri musik dan menjadi pionir boyband Indonesia sejak 10 April 2010 silam dengan membawakan lagu hits mereka yang berjudul “I Heart You” dan “Senyum Semangat”.

Di usia Boyband SMASH yang sudah cukup matang di industri musik Indonesia, Rafael, Bisma, Dicky, Reza, dan Ilham kembali merayakan hari jadi mereka bersama para SMASHBLAST, sebutan untuk fans SMASH.

“Dulu mah setiap tahun ya, kalo ulang tahun pasti selalu konser di Balai Sarbini,” ujar Dicky.

Walaupun tahun ini hanya dimeriahkan dengan melakukan siaran langsung di Instagram, para fans sangat antusias mengikuti obrolan para anggota SMASH.

