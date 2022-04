Tak Ragu Suruh Ahok dan Veronica Tan Cerai, Nicholas Sean Buka-bukaan Ada yang Tak Layak

PIKIRAN RAKYAT - Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan resmi bercerai pada 4 April 2018 lalu.

Rumah tangga mereka kandas usai Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyetujui gugatan cerai yang diajukan langsung oleh Ahok.

Di balik perceraian ini, rupanya ada satu sosok yang mendukung perpisahan Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan.

Siapa sangka, orang tersebut ialah putra Ahok sulung sang mantan Gubernur Jakarta, Nicholas Sean Purnama.

Baca Juga: Azka Corbuzier Komentari Pertarungannya dengan Vicky Prasetyo yang Dianggap Rekayasa

Di depan Melaney Richardo, Nicholas Sean tanpa ragu mengonfirmasi bila saat itu dirinya turut mendorong kedua orangtuanya berpisah.

"Kamu berkata sebelumnya kamu yang menyuruh papa kamu berpisah?," ujar Melaney.

"Ya at least (setidaknya) kalau mereka sudah nggak cocok ngapain berantem terus stroke terus mati, for me it's no worth it (buat aku itu nggak layak)," kata Nicholas Sean.

Bagi Sean, melihat kedua orangtuanya dalam keadaan sehat pun sudah cukup ketimbang harus memaksakan pernikahan yang di dalamnya hanya tersisa luka.