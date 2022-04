Our Blues Pertemukan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah, Rating Episode Satu Lampaui Twenty Five Twenty One

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea baru tvN, Our Blues mendulang sukses di dua episode awal penayangannya.

Our Blues menampilkan gaya omnibus yang berlatar tempat di Pulau Jeju. Drama ini menceritakan manis, asam, dan pahitnya kehidupan dari beragam karakter.

Di awal premier, Our Blues menarik atensi banyak orang sebab merupakan drama bertabur bintang-bintang besar di dunia peran.

Diantaranya Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Han Ji Min, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Uhm Jung Hwa, dan banyak lagi lainnya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, menurut Nielsen Korea, drama baru ini tayang perdana dengan rata-rata rating nasional sebesar 7,3 persen pada 9 April.

Khusus episode pertama, Our Blues memperoleh rating pemirsa yang lebih tinggi daripada drama pendahulunya di slot waktu serupa, Twenty Five Twenty One.

Drama yang dibintangi Kim Tae Ri itu tayang perdana dengan rating nasional rata-rata 6,4 persen pada bulan Februari.

Meski begitu, pemutaran perdana Our Blues tentu kalah jauh dari rating episode final Twenty Five Twenty One pekan lalu yang mencapai 11,5 persen.