Rela Mati demi Ahok, Nicholas Sean: Langkahi Mayatku Dulu sebelum Lawan Papa

PIKIRAN RAKYAT - Seorang anak pejabat kerap kali tak luput dari sorotan publik meski sejatinya dia sendiri jauh dari lingkung politik.

Hal ini juga terjadi pada Nicholas Sean, anak mantan Gubernur Jakarta sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.

Nicholas yang kini bergelut di dunia kedokteran acap mendapat pertanyaan bagaimana rasanya menjadi putra seorang Ahok.

Meski sang ayah memiliki jejak karier yang sangat berliku, Nicholas Sean mengaku sama sekali tak terbebani dengan kondisi tersebut.

Hemat Nicholas, satu-satunya hal yang harus dia lakukan sebagai anak pejabat adalah tetap waspada setiap waktu.

"Apa beban? nggak buat aku, buat orang lain mungkin, untuk aku, aku sudah biasa, aku hanya harus berhati-hati," katanya.

Pasalnya dia menyadari, satu saja kerusakan yang diperbuat, dosa itu akan digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mencederai sang ayah.

"Jangan sampai aku kejebak apa and then itu orang akan memanfaatkan buat serang my dad, itulah hal yang paling aku benci di hidup," ujarnya.