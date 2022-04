Spoiler Again My Life Episode 2, Apakah Kim Hee Woo dapat mengubah nasib Kim Han Mi dan Kim Gyu Ri?

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea terbaru Again My Life tengah dinantikan para pecinta drakor. Drama yang bergenre fantasi ini ditayangkan di SBS.

Again My Life menceritakan seorang jaksa berbakat yang mendapat kesempatan kedua di pengadilan setelah gagal menjatuhkan orang yang kuat.

Drama Again My Life dibintangi oleh Lee Joon Gi yang berperan sebagai Kim Hee Woo, seorang jaksa yang bersemangat, namun dibunuh secara tidak adil saat menyelidiki politisi korup. Secara tak terduga, ia mendapat kesempatan kedua untuk hidup.

Drama ini juga dibintangi Kim Ji Eun yang berperan sebagai Kim Hee Ah, seorang yang jenius dan putri bungsu dari CEO Cheonha Group.

Baca Juga: Warga Ukraina Terkejut dalam Semalam Ladangnya Berubah Jadi Hamparan Ranjau Darat, Anak 8 Tahun Terjebak

Pada 8 April lalu, drama Again My Life akhirnya tayang perdana. Menurut Nielsen Korea, drama ini mencetak rating nasional rata-rata 5,8 persen, sehingga menjadikannya drama Jumat dan Sabtu malam yang paling banyak ditonton.

Selain itu, Again My Life juga menempati posisi pertama dalam slot waktu semua saluran di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun. Drama tersebut mencetak peringkat rata-rata 2,4 persen.

Review Episode 1

Pada episode pertama Again My Life, Kim Hee Woo berusaha menjatuhkan Jo Tae Sub (Lee Kyung Young) tetapi ia malah dibunuh.