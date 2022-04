Buntut Tampar Chris Rock, Will Smith Dilarang Hadir ke Penghargaan Oscar hingga 10 Tahun ke Depan

PIKIRAN RAKYAT - Will Smith memberi tanggapan usai Academy of Motion Picture Arts and Sciences memberi hukuman atas kesalahannya menampar komedian Chris Rock di panggung Oscar 2022.

Sebagai hukuman menampar Chris Rock, Will Smith telah resmi dilarang menghadiri Oscar selama 10 tahun ke depan.

Adapun Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah mengakhiri penyelidikan dengan memberi Will Smith hukuman dilarang hadir ke Oscar selama 10 tahun alias sampai 2032.

"Hari ini, Dewan Gubernur mengadakan pertemuan untuk membahas cara terbaik menanggapi tindakan Will Smith di Oscar," katanya.

Selain menerima pengunduran diri Will Smith, Dewan telah memutuskan, untuk jangka waktu 10 tahun sejak 8 April 2022, Will Smith tidak akan diizinkan untuk menghadiri acara atau program Akademi apa pun, secara langsung atau virtual.

Diketahui, Will Smith yang berusia 53 tahun itu nekat menampar Chris Rock di atas podium Oscar 2022 setelah sang komedian membuat lelucon mengenai gaya rambut Jada Pinkett Smith.

Padahal saat itu, Jada Pinkett Smith tengah menderita penyakit langka alopecia yang mengharuskan berganti gaya rambut.