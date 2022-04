Lirik Lagu Pink Floyd - Hey Hey Rise Up, Diciptakan untuk Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Grup band rock era 1970-an, Pink Floyd akhirnya kembali merilis lagu barunya berjudul Hey Hey Rise Up.

Lagu Hey Hey Rise Up merupakan proyek kolaborasi bersama bintang rock Ukraina, Andriy Khlyvnyuk dari band Boombox.

Lagu Hey Hey Ruse Up diciptakan sebagai bentuk solidaritas Pink Floyd terhadap korban perang di Ukraina.

Di mana hasil penjualannya nanti akan disumbangkan ke Dana Kemanusiaan Ukraina.

Lirik Lagu Pink Floyd - Hey Hey Rise Up

Hey you! out there in the cold

Getting lonely, getting old, can you feel me

Hey you! Standing in the aisles

With itchy feet and fading smiles, can you feel me