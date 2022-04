Will Smith Kena Tampar Balik Akademi, 10 Tahun Dilarang Hadiri Oscar

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu yang lalu, Will Smith sempat menggemparkan publik dengan aksinya yang menampar Chris Rock diatas panggung Oscar.

Karena aksi Will Smith tersebut, pihak Academi Film Hollywood melarang aktor tersebut menghadiri Oscar selama 10 tahun.

Tindakan ini diambil oleh Dewan Academy of Motion Picture Arts and Science, setelah pertemuan yang diadakan satu minggu setelah Will Smith mengundurkan diri dari grup.

Presiden Academy David Rubin dan Kepala Eksekutif Dawn Hudson, memberikan pernyataannya mengenai perilaku Smith yang dinilai tidak dapat diterima diatas panggung.

"Oscar ke 94 dimaksudkan untuk menjadi perayaan banyak individu di komunitas kami yang melakukan pekerjaan luar biasa tahun lalu," tuturnya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 9 April 2022.

"Namun, saat-saat itu dibayangi oleh perilaku yang tidak dapat diterima dan berbahaya yang kami lihat dipajang oleh Smith diatas panggung," ujar David Rubin dan Dawn Hudson dalam pernyataannya.

Sebelumnya Will Smith telah memberikan pernyataannya, berupa permintaan maaf kepada Chris Rock, Produser Oscar, para nominasi dan pemirsa.

Will Smith juga memberikan pernyataan, ia siap untuk menerima dan menghormati keputusan yang diberikan pihak Academy kepada dirinya.

