Avril Lavigne Bertunangan dengan Mod Sun, Pamerkan Cincin Bentuk Hati

PIKIRAN RAKYAT - Musisi kondang Avril Lavigne akhirnya mengumumkan pertunangannya dengan sang kekasih, melalui akun Instagram pribadinya @avrilalvigne.

Kekasih Avril Lavigne tersebut diketahui juga dari kalangan sesama musisi, yakni Mod Sun. Mod Sun melamar Avril di Kota Paris, Prancis, kota yang dikenal sebagai tempat romantis, tak heran jika keduanya bertunangan di kota tersebut.

Pelantun tembang Head Above Water, When You're Gone, dan Innocent, itu mengumumkan pertunangannya dengan Mod Sun pada hari Kamis 7 April 2022, melalui akun Instagram pribadinya.

Avril Lavigne mengunggah beberapa foto yang berisi momen-momen pertunangan mereka. Tak ketinggalan Menara Eiffel pun juga menjadi pemandangan yang melengkapi kebahagiaan Avril Lavigne dan Mod Sun.

Mod Sun merupakan seorang musisi yang bernama asli Derek Smith, dan berusia 35 tahun atau lebih muda dua tahun dari Avril Lavigne.

Avril Lavigne pamer cincin berbentuk hati usai dilamar Mod Sun di Paris, Prancis. Instagram/@avrillavigne

Pada foto pertama, terlihat sang rocker pop, Mod Sun berlutut di depan Avril Lavigne dengan latar Menara Eiffel yang menjulang.