Pink Floyd Rilis Lagu Baru Setelah Vakum 28 Tahun untuk Galang Dana Bantu Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Setelah 28 tahun, band rock era 1970, Pink Floyd kembali merilis lagu terbaru mereka bertajuk Hey Hey Rise Up, hari Kamis, 8 April 2022.

Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, keuntungan lagu ini mereka dedikasikan untuk warga Ukraina yang terdampak invasi Rusia.

Tidak itu saja, lagu ini juga menampilkan menampilkan bintang rock Ukraina, Andriy Khlyvnyuk dari band Boombox.

Andriy sebelumnya sempat viral karena bernyanyi di pusat kota Kyiv untuk memprotes aksi invasi Rusia terhadap Ukraina.

Sementara untuk video klip ini, berisi saat Andriy mengenakan perlengkapan tempur, membawa senapan dan menyanyikan lagu protes Ukraina di Lapangan Sofiyskaya Kyiv, sembari menyanyikan lagu kebangsaan berjudul "The Red Viburnum in the Meadow".

Lagu ini ditulis selama Perang Dunia I dan telah dinyanyikan saat aksi demonstrasi solidaritas Ukraina di seluruh dunia sejak invasi Rusia dimulai.

Pink Floyd memberikan sentuhan rock yang luar biasa, ditambah dengan petikan gitar dengan David Gilmour, dan pukulan drum Nick Mason

Lagu ini juga menyertakan personil lainnya. Ada Guy Pratt yang memainkan bass, dan Nitin Sawhney di posisi keyboard.

