5 Film Indonesia yang Punya Plot Twist Tentang Orang Ketiga

PIKIRAN RAKYAT - The World Of The Married menjadi salah satu drama asal Korea Selatan yang sangat populer.

Meski diadaptasi dari serial barat Doctor Foster, Drama ini berhasil mencuri perhatian penonton dan cukup menguras emosi.

Kini, Disney+ Hotstar resmi umumkan akan mengadaptasi serial Doctor Foster berjudul Mendua, yang akan dibintangi oleh Chicco Jerikho, Adinia Wirasti, dan Tatjana Saphira.

Selain Mendua, berikut adalah rekomendasi film atau serial asal Indonesia bertemakan perselingkuhan atau orang ketiga, yang tidak kalah menarik untuk ditonton dan memiliki alur cerita yang tidak biasa.

1. Maaf, Saya Menghamili Istri Anda

Film yang dirilis 2007 ini dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman yang berperan sebagai Dibyo, Mulan Kwok sebagai Mira dan Ashanty sebagai Butet. Film besutan sutradara Monty Tiwa ini mengisahkan kehidupan Dibyo yang sangat terobsesi jadi seorang selebriti.

Kefanatikan Dibyo membawanya ke sebuah petaka besar saat ia dinyatakan menghamili Mira.

Suasana semakin sulit ketika Dibyo mengetahui bahwa Mira ternyata telah bersuami. Suami Mira yang merupakan keturunan batak dan kepala gangster ternyata membuat nyali Dibyo ciut untuk bersikap jantan.

Meski bergenre komedi romantis, film ini pernah berjaya dimasanya dan membuat nama Ringgo Agus Rahman semakin naik daun.