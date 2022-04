Karya-Karya Richard Oh dalam Kenangan di Dunia Seni dan Sastra, Banyak Membintangi Film Terkenal Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Richard Oh meninggal dunia dalam usia 62 tahun pada hari Kamis, 7 April 2022. Richard Oh merupakan tokoh sastrawan, juga bekerja sebagai sutradara, dan aktor.

Richard Oh dikabarkan meninggal dunia oleh sahabatnya yakni Joko Anwar, Joko mengabarkan kabar duka tentang Richard Oh lewat akun Twitter pribadinya.

“Telah berpulang, sahabat baik, kokoh kita Richard Oh, Kamis, 7 April, Pukul 19.30. Kokoh, you are greatly missed,” kata Joko melalui cuitan Twitter.

Richard Oh disemayamkan di rumah duka Bintaro pada Kamis malam, dan nantinya jenazah Richard Oh akan diterbangkan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk prosesi pemakaman.

Kepergian sastrawan tersebut terbilang mendadak dan mengagetkan publik. Sebelum meninggal, beberapa jam lalu ia sempat membuat sebuah video dan diunggah ke akun Instagram miliknya.

Richard Oh merupakan putra yang terlahir di Tebingtinggi, Sumatera Utara. Sejak muda, ia sudah menggeluti dunia sastra dan seni.

Latar belakang pendidikan Richard Oh adalah lulusan bidang penulisan kreatif di Universitas Wisconsin, Madison, dan UC Berkeley.

Ia juga sempat bekerja di dunia periklanan setelah lulus dari bangku kuliah. Bulan Mei 1998 Richard Oh memutuskan untuk kembali pada minatnya dalam dunia seni dan penulis. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.