Simak Fakta-fakta Menarik Serial Mendua, The World of Married Couple Versi Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penggemar drama Korea The World of Married Couple baru saja dikejutkan dengan kabar dibuatnya remake serial hit soal perselingkuhan.

Diadaptasi dari serial Docter Foster dan The World of Married Couple, serial yang menceritakan drama rumah tangga ini bakal segera dibuat versi Indonesianya dengan judul Mendua.

Tak main-main dalam serial Mendua, aktor-aktor yang dilibatkan merupakan aktor papan atas.

Diantaranya, Adinia Wirasti yang berperan sebagai sang dokter, Chicco Jerikho sebagai suami, serta Tatjana Saphira yang memerankan karakter Bella sebagai pelakor.

Baca Juga: Indonesia Adaptasi Serial Doctor Foster dengan Judul Mendua, Kolaborasi Disney+ hingga Screenplay Films

Lantas bakal seperti apa serialnya? berikut fakta-fakta The World of Married Couple versi Indonesia

1. Bertema Keluarga Modern di Indonesia

The World of The Married versi Indonesia atau yang nantinya akan diberi judul Mendua, disebut-sebut akan menggunakan pendekatan baru dalam filmnya.

Agar film terasa makin realistis, pihak produksi menyebut alur cerita bakal lebih banyak menunjukan ciri khas masyarakat Indonesia.