Sinopsis Film No Escape, Aksi Lake Bell Selamatkan Keluarganya dari Gempuran Pemberontak

PIKIRAN RAKYAT - Bioskop Trans TV kembali hadir dengan film No Escape pada Jumat, 8 April 2022.

Film No Escape dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh John Erick Dowdle, serta ditulis oleh John Erick Dowdle, dan Drew Dowdle.

Selain itu, film No Escape juga dibintangi oleh sederet aktor papan atas, seperti Lake Bell, Pierce Brosnan, Owen Wilson, Sterling Jerins, Claire Geare, dan aktor kenamaan lainnya.

Sinopsis Film No Escape

Film No Escape mengisahkan kehidupan ekspatriat dari AS bernama Jack Dwyer. Dia dipindahkan dar AS menuju sebuah negara di Asia Tenggara.

Tak lupa semua anggota keluarganya dibawa. Mereka tinggal sementara di Imperial Lotus Hotel yang berada di kawasan padat penduduk perkotaan.

Begitu sampai di hotel, tak lama kemudian akses ke internet dan telepon terputus. Jack tidak tahu kenapa demikian dan dia mengandalkan tayangan televisi untuk mencari tahu penyebabnya.

Jack yang masih penasaran, keluar dari hotelnya keesokan hari untuk berjalan-jalan. Tak disangka dia lantas terjebak di tengah pergolakan pasukan antihuru-hara dan demonstran yang pecah di jalanan.