Aktris Squid Game Jung Ho Yeon Akan Bintangi Film Hollywood The Governesses

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses membintangi serial Squid Game, aktris Jung Ho Yeon dikabarkan akan membintangi film Hollywood.

Kabar tersebut disampaikan oleh Saram Entertainment selaku agensi Jung Ho Yeon.

Pada Kamis, 7 April 2022, Saram Entertainment mengonfirmasi keikutsertaan Jung Ho Yeon dalam film berjudul The Governesses.

The Governesses merupakan film yang diadaptasi dari novel Perancis dengan judul yang sama. Novel tersebut ditulis oleh Anne Serre dan ditulis pada tahun 2018.

The Governesses kabarnya akan disutradarai oleh Joe Talbot.

Baca Juga: Holocaust by Bullets Jadi Simpulan Pendeta Prancis yang Meneliti Pembantaian di Bucha Ukraina

Joe Talbot merupakan sutradara film yang telah memenangi berbagai penghargaan seperti American Paradise dan The Last Black Man in San Francisco.

Tidak hanya itu, Jung Ho Yeon akan beradu akting dalam film The Governesses bersama Lily-Rose Depp dan Renate Reinsve.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi menurut Deadline, The Governesses mengisahkan tentang tiga pengasuh pemberontak yang mengacaukan rumah tangga tempat mereka bekerja.