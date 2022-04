Khloe Kardashian Beri Pujian Tristan Thompson: Pria dan Ayah Hebat

PIKIRAN RAKYAT - Khloe Kardashian, salah satu bintang Keeping Up With The Kardashians menyebut Tristan Thompson sebagai pria hebat dan ayah hebat, tetapi bukan untuknya.

Tristan Thompson dikenal sebagai ayah dari anak Khloe Kardashian, True Thompson yang sedang dalam sorotan dalam show terbaru yang dipandu Robin Roberts.

Hadir dalam acara itu, Khloe Kardashian bersedia membeberkan sosok pria yang dicarinya, setelah gagal dengan Tristan Thompson yang telah berselingkuh.

"Saya pikir pada akhirnya, kita semua hanya bercita-cita untuk memiliki, seperti, kebahagiaan. Kami ingin bahagia dan merasa aman," jawab Khloe Kardashian.

Lebih lanjut, Khloe Kardashian memberi pendapat tentang sosok Tristan Thompson yang dia putuskan karena kedapatan berselingkuh saat dirinya sedang hamil dan melahirkan True Thompson.

"Dengan Tristan, saya merasa sangat aman pada awalnya. Dan saya merasa sangat baik untuk sementara waktu. Saya ingat ketika dia berselingkuh tepat sebelum saya melahirkan, dan saya masih bisa memilikinya di ruang bersalin.

"Jadi ya, itu mungkin terlihat aneh di dunia luar. Tetapi ketika putri saya menonton video tentangnya, video itu akan menjadi semurni dan sesempurna yang saya bisa buat," kata Khloe Kardashian menjelaskan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail.

Namun begitu, Khloe Kardashian menyebut Tristan Thompson hanya sebatas pria dan ayah yang hebat, tetapi tidak menjadi pasangan yang cocok untuknya.