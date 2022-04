Kondisi Terbaru Ari Lasso Usai Sembuh dari Kanker Limfoma, Rambut Tipis Jadi Saksi Perjuangan

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Daniel Mananta membagikan kondisi Ari Lasso setelah sembuh dari kanker limfoma.

Daniel Mananta mengunggah foto bersama Ari Lasso yang tampil dengan rambut yang tidak lagi lebat, namun mantan juri Indonesian Idol itu terlihat lebih segar.

Dalam unggahannya, Daniel Mananta para pengikutnya untuk menyampaikan cinta dan semangatnya untul Ari Lasso.

Baca Juga: Kasus Pencemaran Batu Bara, Warga Marunda Tak Butuh Bantuan CSR dan KCN: Kami Masih Bisa Makan

"I thank God you're alive. Love you, bro. Kasih cinta kalian ke Mas @ari_lasso dong melalui komentar," kata Daniel Mananta dalam unggahan Instagram @vjdaniel.

Unggahan Daniel Mananta itu dikomentari Ari Lasso yang mengaku kondisinya sekarang jauh lebih baik.

"Alive and well much (masih hidup dan jauh lebih baik)," kata Ari Lasso membalas unggahan Daniel Mananta.

Baca Juga: iKON Umumkan Konser Tahun 2022, Sekaligus Langsungkan Comeback?

Rekan sesama selebriti pun turut memberikan komentar terhadap pertemuan Daniel Mananta dan Ari Lasso.