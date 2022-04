THE BOYZ akan Tur Dunia 2022, Catat Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah grup idola K-Pop telah memulai jadwal konser mereka, termasuk jadwal melangsungkan tur dunia 2022.

Salah satu grup idola K-Pop yang telah merilis jadwal tur dunia 2022 adalah THE BOYZ.

THE BOYZ dikonfirmasi akan melangsungkan tur dunia mereka untuk tahun 2022 yang rencananya akan diselenggarakan di enam kota berbeda di Amerika Serikat.

Pada Rabu, 6 April 2022, THE BOYZ secara resmi mengumumkan informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tur dunia mereka.

Bertajuk THE B-ZONE IN USA, THE BOYZ akan memulai tur dunia mereka di Los Angeles pada 29 Mei 2022 mendatang.

Setelahnya THE BOYZ dijadwalkan akan mendatangi Chicago pada 1 Juni 2022, Newark pada 3 Juni 2022, Atlanta pada 5 Juni 2022, Dallas pada 8 Juni 2022, dan San Jose pada 10 Juni 2022.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, setelah tur Amerika Serikat mereka berakhir, THE BOYZ akan melanjutkannya ke Eropa.

THE BOYZ akan tampil di London pada 20 Juni 2022, Rotterdam pada 22 Juni 2022, Paris pada 25 Juni 2022, dan Berlin pada 28 Juni 2022 mendatang.