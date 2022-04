Ed Sheeran Dinyatakan Menang Kasus Hak Cipta Lagu Shape Of You atas Sami Chokri

PIKIRAN RAKYAT - Berlarut dalam pertempuran hukum mengenai hak cipta lagu 'Shape Of You', kini penyanyi Inggris, Ed Sheeran dinyatakan sebagai pemenang.

Digelar di Pengadilan Tinggi di London, Inggris, Ed Sheeran akhirnya bernapas lega dengan hak cipta lagu 'Shape Of You' adalah benar-benar ditulis olehnya.

Ed Sheeran sebelumnya dituduh menjiplak penyanyi Sami Chokri yang merupakan produser musik Ross O'Donoghue, terutama menyoroti hook dari lagu 'Shape Of You' yang diklaim mirip dengan 'Oh Why'.

Lebih lanjut, seorang juri pengadilan tinggi tampil membeberkan keputusan sidang yang menyatakan hook lagu 'Shape Of You' memiliki perbedaan dengan lagu 'Oh Why'.

"Meskipun ada kesamaan antara OW (Oh Why) Hook dan OI (Oh I) Phrase, tetapi juga ada perbedaan yang signifikan," tutup juri pengadilan tinggi di London, Antony Zacaroli.

Zacaroli lantas melanjutkan, menyebutkan pujian untuk Ed Sheeran yang tidak meniru lagu manapun saat menciptakan Shape Of You.

"Saya puas bahwa Sheeran tidak secara sadar meniru Oh Why dalam menciptakan Shape Of You," tambahnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia.

Sebagai informasi, lagu hit Ed Sheeran berjudul 'Shape Of You menjadi lagu digital terlaris di seluruh dunia pada tahun 2017 lalu.