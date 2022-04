Kena Getah Kasus Doni Salmanan hingga Turun 7 Kilogram, Reza Arap Sempat Tutup Donasi Live Streaming

PIKIRAN RAKYAT – Reza Arap merupakan satu dari sekian figur publik yang kena imbas kasus penipuan trading, Doni Salmanan (DS).

Pasalnya, YouTuber tersebut harus mengembalikan uang donasi senilai Rp1 miliar yang sempat diberikan sang afiliator kepadanya saat sedang live streaming game ragnarok beberapa waktu lalu.

Reza Arap mengaku dirinya tidak kesal kepada DS. Dia hanya merasa stress lantaran surat panggilan Bareskrim Polri datang setelah masalah Paris Fashion Week baru saja menimpanya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari podcast Deddy Corbuzier, Rabu, 6 April 2022, Reza Arap mengatakan dia sudah merasa janggal dari awal pertama DS menggelontorkan donasi.

Baca Juga: Pengesahan RUU TPKS Terus Molor, Aktivis Perempuan Sentil Puan Maharani

“Orang gila mana yang kasih 1 M sekali stream. Gue ga kesel sama dia, cuma ya udah intuisi. Ga masuk akal kalau sekali stream langsung 1 M terus ga nongol lagi. Kalau berkala mungkin gue percaya,” ujarnya.

Setelah 6 jam diperiksa, seminggu kemudian Reza Arap diwajibkan mengembalikan uang Rp950 juta. Jumlah itu didapat usai adanya pemotongan 5 persen dari hasil keterlibatan pihak ketiga.

Reza mengaku kejadian ini cukup memicu stress berkepanjangan, hingga berat badannya turun 7 kilogram. Dia juga memutuskan untuk mematikan fitur donasi dalam sesi live streaming nya sejak kejadian.

Baca Juga: Munarman Divonis 3 Tahun Penjara atas Kasus Terorisme

“Live streaming sebetulnya buat ngisi waktu luang aja, ga pernah gue niatin buat nyari duit. There is alot of money [banyak uang dari sana], yes, tapi sekarang karena ada kejadian ini, gue matiin dulu,” ucapnya.