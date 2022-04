Jadi Tersangka Penipuan, Kondisi Doni Salmanan di Dalam Penjara Dibongkar Dinan Fajrina

PIKIRAN RAKYAT - Istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina baru-baru ini membeberkan kondisi suaminya saat menjalani masa tahanan.

Sempat diisukan cerai, Dinan Fajrina menepis hal tersebut dengan selalu mengunggah foto dan video dirinya bersama Doni Salmanan.

Pujian untuk Doni Salmanan juga masih sering ditulis pada unggahan Instagram-nya.

Baca Juga: Doni Salmanan Jalani Puasa Ramadhan 2022 di Penjara, Dinan Fajrina Beri Pesan Khusus

Tidak jarang pula Dinan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentang dirinya maupun tentang Doni Salmanan.

Terbaru, Dinan menceritakan kondisi kesehatan suaminya saat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Bareskrim.

Dalam unggahan Instgram story dengan fitur ask me question, seorang netizen bertanya kepada Dinan, "Teh a' Doni sehat?".

Baca Juga: Bela Rizky Febian, Sule Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Keberadaan Uang Rp400 Juta dari Doni Salmanan

"Last time i saw him, he was super fine and healthy, alhamdulillah (terakhir kali saya melihatnya (Doni), dia sangat baik dan sehat, alhamdulillah)," jawab Dinan dalam unggahan Instagram story-nya.