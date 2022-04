Lirik Lagu Single Terbaru BIGBANG - Still Life, Langsung Puncaki Tangga Lagu

PIKIRAN RAKYAT- Setelah empat tahun hiatus karena para anggotanya wajib militer, grup K-pop BIGBANG kembali dengan single teranyar berjudul "Still Life"

Single BIGBANG tersebut langsung menduduki puncak tangga lagu di Korea Selatan dan luar negeri.

Dilansir dari Antara, Setelah dirilis pada Senin tengah malam, lagu "Still Life" milik BIGBANG ini langsung menempati puncak tangga lagu iTunes dunia.

"Still Life" juga menduduki puncak tangga streaming musik Asia seperti Melon, QQ Music dan Line Music di Korea, China dan Jepang.

"Still Life," adalah lagu dengan melodi soft rock di mana G-Dragon dan T.O.P. berperan sebagai penulis lirik dan komposer, dalam bahasa Korea, juga disebut "Spring, Summer, Fall and Winter,"



Lirik lagu "Still Life" - BIGBANG:

ideumhae jil nyeok kkot pineun bom hanyeoreum bamui kkum

gaeul ta gyeoul naeril nun 1nyeon ne beon ttodasi bom



jeongdeureotdeon nae jeoleun nal ijeneun annyeong

areumdapdeon uriui bom yeoreum gaeul gyeoul



"Four season with no reason."

bi gaen dwie biae(悲哀) daesin a happy end

biseudeumhi ssik biutdeut chilsaek munuiui mujigae

cheoreopsi cheol jina cheoldeulji mothae(still)

cheolbujie cheol geureunji orae Marchin’ bibaldi

chaikopeuseuki oneurui sagyereul majihae

machimnae machi nesi monnae

Boy jeo haneulman barabogoseo

sagyejeol jal jinaego isseo Good-bye

tteonan saram tto natanan saram

meori wi jeosesang

nan tteona yeonggamui amazon

jinan bamui teurauma da mutgo

moksum bachyeo dallyeool sae chulbal haneun wangbokseon

byeonhallae jeonbodaneun deoukdeo

joeun saram deoukdeo

deo naeun saram deoukdeo

achim iseureul matgo nae ane bunno gwageoe mutgo

For Life

ureotdeon useotdeon sonyeongwa sonyeoga geuriwo na

challanhaetdeon saranghaetdeon geu sijeolman jakku gieongna