Lirik Lagu Still Life dari BIGBANG, Single Terbaru Usai Vakum 4 Tahun

PIKIRAN RAKYAT – Setelah lama dinanti-nanti para penggemarnya, BIGBANG akhirnya kembali dengan merilis lagu baru berjudul Still Life pada Selasa, 5 April 2022.

Meski baru dirilis, Still Life sudah terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 30 menit. Still Life menjadi lagu terlaris di QQ Music dan di China.

BIGBANG juga telah merilis video musik untuk Still Life dengan tema besar 4 musim. Dalam video tersebut, setiap personel masing-masing mewakili satu musim.

Menjadi comeback pertama grup sejak 4 tahun lalu, Still Life memiliki kesan dan makna mendalam bagi para personel BIGBANG.

Still Life merupakan metafora kenangan masa muda para personel BIGBANG. G-Dragon dan T.O.P sama-sama berpartisipasi dalam menyusun dan menulis lirik lagu ini.

Berikut lirik lagu Still Life dari BIGBANG.

ideumhae jil nyeok kkot pineun bom hanyeoreum bameui kkum

gaeul ta gyeoul naeril nun 1nyeon ne beon ttodasi bom

jeongdeureotdeon nae jeolmeun nal ijeneun annyeong

areumdapdeon urieui bom yeoreum gaeul gyeoul

Four season with no reason

bi gaen dwie biae(悲哀) daesin a happy end

biseudeumhi ssik biutdeut chilsaek muneuieui mujigae

cheoreopsi cheol jina cheoldeulji moshae (Still; Boy)

cheolbujie cheol geureunji orae marchin’ bibaldi

chaikopeuseuki oneureui sagyereul majihae

machimnae machi nesi monnae

Boy, jeo haneulman barabogoseo

sagyejeol jal jinaego isseo good-bye

tteonan saram tto natanan saram

meori wi jeosesang

nan tteona yeonggameui Amazon

jinan bameui teurauma da mutgo

moksum bachyeo dallyeool sae chulbal haneun wangbokseon

byeonhallae jeonbodaneun deoukdeo

joheun saram deoukdeo

deo naeun saram deoukdeo

achim iseureul matgo nae ane bunno gwageoe mutgo

For life, oh, yeah, oh, yeah