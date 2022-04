Sinopsis Film The November Man: Kisahkan Aksi Pierce Brosnan Jalankan Misi Berbahaya

PIKIRAN RAKYAT - Bioskop Trans TV kembali hadir dengan film The November Man pada Selasa, 5 April 2022.

Film The November Man merupakan sebuah kisah yang diangkat dari novel There Are No Spies karya Bill Granger.

The November Man juga dibintangi oleh aktor papan atas seperti, Pierce Brosnan, Luke Bracey dan Olga Kurylenko, dengan Bill Smitrovich dan Will Patton juga muncul, dengan skenario yang ditulis oleh Michael Finch dan Karl Gajdusek.

Sinopsis Film The November Man

Pada tahun 2008, agen CIA Peter Devereaux (Pierce Brosnan) mengawasi seorang agen muda, David Mason (Luke Bracey), selama misi perlindungan di Montenegro.

Mason tidak mematuhi perintah Devereaux untuk tidak menembak. Dia bukan saja menembak dan membunuh seorang penjahat, tetapi juga membunuh seorang anak.

Lima tahun kemudian, Devereaux pensiun di Lausanne, Swiss. Mantan bosnya, John Hanley (Bill Smitrovich), datang dan meyakinkannya untuk mengeluarkan Natalia Ulanova (Mediha Musliovic), ajudan Presiden terpilih Rusia dan mantan Jenderal Angkatan Darat Arkady Fedorov (Lazar Ristovski).

Ulanova membobol brankas Fedorov dan menyalin foto-foto lama yang menggambarkan kejahatan perangnya. Dia menghubungi tim ekstraksi CIA, dan kabur.