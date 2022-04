Lady Gaga Menangis di Atas Panggung Grammy Awards 2022 Saat Tampilkan Tribute untuk Tony Bennett

PIKIRAN RAKYAT – Lady Gaga kembali menampilkan panggung spektakuler pada Grammy Awards 2022 di Las Vegas hari ini.

Dengan mengenakan gaun berwarna tiffany-blue, Lady Gaga tampil dengan anggun saat menyanyikan lagu 'Love For Sale' dan 'Do I Love' di atas panggung diiringi oleh band jazz dan orkestra.

Meski tidak menghadiri acara Grammy Awards 2022, Tony Bennett menyambut Lady Gaga secara hormat dalam sebuah video yang ditayangkan pada layar besar di panggung dan mempersilakan para penonton untuk memberi sambutan hangat untuk sang penyanyi.

“Hai semuanya, tolong sambut Lady Gaga!” ucap Tony Bennett.

Pada Grammy Awards 2022, album duet Lady Gaga dan Tony Bennett berjudul Love For Sale berhasil meraih Best Traditional Pop Vocal Album.

Album Love For Sale telah mencetak hingga lima nominasi tahun ini, termasuk nominasi Record Of The Year untuk lagu 'I Get a Kick Out of You' dan Album Of The Year.

Dilansir oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Pop Sugar, Tony Bennett mengirimkan ucapan selamat menjelang seremoni Grammy Awards 2022, ia mengungkapkan sangat senang karena kolaborasi musiknya dengan Lady Gaga diakui oleh Recording Academy.

“Tony sangat senang, terutama pada usia muda ke-95 tahun, untuk yang kesekian kalinya diakui bersama dengan kolaborator musik dan teman tersayang Lady Gaga oleh Recording Academy untuk album Love For Sale,” ucap Danny Bennett, putra Bennett, dan teman lama Bennett.