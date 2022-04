Lirik Lagu Driver's License - Olivia Rodrigo, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Simak lirik lagu Driver's License milik Olivia Rodrigo beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

Penyanyi pendatang baru Olivia Rodrigo baru saja mengantongi tiga piala Grammy Awards 2022.

Olivia Rodrigo berhasil memenangkan kategori Best Solo Pop Performance berkat lagu ‘Drivers License”, Best New Artist, dan Best Pop Vocal Album dari album “Sour”.

Berkat lagu Driver's License, Olivia Rodrigo berhasil mengalahkan sejumlah penyanyi papan atas seperti Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande, dan Brandi Carlile.

Lagu Driver's License merupakan single debut Olivia Rodrigo yang telah dirilis sejak 8 Januari 2021, diciptakan oleh sang penyanyi dan Nigro.

Lagu pemenang Best Solo Pop Performance Grammy Awards 2022 ini pernah menduduki puncak Billboard Hot 100 AS selama delapan minggu berturut-turut di peringkat pertama dan menjadikan Olivia sebagai penyanyi termuda yang pernah berada di puncak tangga lagu.

Hingga kini, Lagu yang sempat viral di TikTok ini pada video clip yang diunggah pada kanal YouTube YouTube Olivia Rodrigo telah mencapai 359,932 juta penonton.

