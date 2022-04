Jon Batiste Borong 5 Penghargaan Grammy Awards 2022, Salah Satunya Album of the Year

PIKIRAN RAKYAT - Acara penghargaan musik bergensi Grammy Awards kembali digelar tahun ini.

Grammy Awards 2022 dimeriahkan oleh para bintang papan atas dunia seperti Olivia Rodrigo, BTS, Silk Sonic, Eilish, Jon Batiste, John Legend, Lady Gaga, dan masih banyak lagi.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The New York Times, Grammy Awards 2022 ini, pemimpin band The Late Show With Stephen Colbert, Jon Batiste masuk dalam 11 nominasi.

Hal tersebut membuat Jon Batiste menjadi musisi dengan nominasi terbanyak di Grammy Awards 2022.

Jon Batiste berhasil memenangkan lima penghargaan pada ajang penghargaan musik internasional itu.

Batiste membawa pulang penghargaan Best Music Video untuk lagu Freedom.

Lagu Cry dari Jon Batiste juga berhasil membuatnya meraih penghargaan Best American Roots Performance dan American Roots Song.

Selain itu, ia mendapat penghargaan sebagai Best Score Soundtrack for Visual Media, karena mengubah dan mengaransemen beberapa musik dalam film animasi dari Pixar yang berjudul Soul.