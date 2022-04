Daftar Lengkap Pemenang Grammy Awards 2022: Olivia Rodrigo dan Jon Batiste Borong Penghargaan

PIKIRAN RAKYAT - Ajang Grammy Awards 2022 diadakan di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

Grammy Awards ke-64 semula dijadwalkan pada 31 Januari, tetapi ditunda karena Covid-19 dan digelar pada 3 April 2022 waktu setempat. Di Indonesia, acara tersebut berlangsung pada 4 April 2022 pukul 7.00 WIB.

Grammy Awards 2022 dimeriahkan oleh Olivia Rodrigo, BTS, Lil Nas X dengan Jack Harlow, Silk Sonic, Billie Eilish, J Balvin, Carrie Underwood, John Legend dan Lady Gaga.

Sebelum penayangannya, terdapat perubahan dalam ajang Grammy Awards ke-64. Kanye West diminta untuk tidak tampil di upacara tersebut karena perilakunya yang meresahkan di dunia maya.

Foo Fighters juga ditetapkan untuk tampil tetapi dibatalkan setelah kematian mendadak drummer band, Taylor Hawkins.

Berikut ini daftar pemenang Grammy Awards 2022, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The New York Times:

Record of the Year

Leave the Door Open - Silk Sonic