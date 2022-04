Jon Batiste Sukses Kumpulkan 4 Penghargaan Grammy Awards 2022, Berikut Daftar Kategori Nominenya

PIKIRAN RAKYAT – Gelaran penghargaan musik paling bergensi, Grammy Awards ke 64 tahun 2022 tengah berlangsung pada 4 Maret 2022 pagi waktu Indonesia atau Minggu 3 Maret 2022 malam waktu Los Angeles, Amerika Serikat.

Dalam gelaran Grammy Awards 2022 itu, Jon Batiste mendapatkan 11 nominasi untuk beberapa genre musik seperti R&B, Jazz, American Roots Music, Klasik, dan Video Musik.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu mampu mengantongi empat penghargaan sekaligus di gelaran Grammy Awards 2022.

Salah satu penghargaan yang diterima Jon Batiste adalah gelar video klip terbaik untuk salah satu lagunya yang bertajuk ‘Freedom.’

Baca Juga: Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara Asia Tenggara, Indonesia Lebih Mahal atau Murah?

“Saya sangat bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya dan kemampuan untuk membagikannya untuk cinta umat manusia,” kata Jon Batiste seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Selain ‘Freedom,’ lagu bertajuk ‘Cry’ juga sukses memenangi penghargaan American Roots Performance dan American Roots Song.

Musisi yang menjadi pemimpin band ‘The Late Show with Stephen Colbert’ juga sukses meraih penghargaan best score soundtrack for visual media atas kerja kerasnya menggubah dan mengaransemen musik latar dalam film Pixar ‘Soul.’

Baca Juga: Pembunuhan Massal oleh Rusia di Dekat Kiev, Kondisi Saksi Mata Buat Tim Penyidik Kesulitan