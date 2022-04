Kakak Billie Eilish Beberkan Proses Penggarapan Lagu OST James Bond No Time To Die, Sam Smith Jadi Inspirasi

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi muda asal Amerika Serikat, Bille Eilish memenangkan Best Original Song di acara penghargaan Oscar 2022 untuk soundtrack film James Bond: No Time to Die dengan judul yang sama.

Penghargaan ini menjadi pengalaman pertama kali bagi Billie Eilisih dan kakaknya, Finneas menorehkan sejarah musik mereka di panggung Oscar.

Billie Eilish juga memecahkan rekor dalam franchise James Bond, menjadi orang termuda yang mengisi soundtrack untuk James Bond, sebuah keinginannya yang ingin diwujudkan sejak lama.

Lagu 'No Time to Die' menjadi lagu ketiga untuk soundtrack film James Bond yang berhasil memenangkan Piala Oscar, setelah sebelumnya dimenangkan oleh Adele dengan judul lagu 'Skyfall' dan Sam Smith bersama Jimmy Napes dengan judul lagu 'Writing's on the Wall'.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BuzzFeeds, Billie juga sangat senang setelah diberi kesempatan bertemu dengan aktor pemeran utama dalam film James Bond: No Time to Die, David Craig.

Penyanyi kelahiran 2001 ini mengungkapkan, inspirasi dalam penulisan lagu ini bersumber dari pemenang Oscar sebelumnya sebelum menulis lagu mereka.

"Saya berbicara dengan Jimmy Napes dan Sam Smith, ketika kami berharap bahwa kami akan diberi kesempatan untuk menulis soundtrack James Bond," kata Finneas.