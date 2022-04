Grammy Awards 2022: Leave the Door Open Jadi Song of The Year, Jon Batiste Raih 4 Penghargaan

PIKIRAN RAKYAT - Lagu R&B besutan Silk Sonic berjudul Leave the Door Open meraih penghargaan Song of The Year di panggung Grammy Awards 2022.

Lagu dengan nuansa musik 1970-an serta dibalut vocal khas Bruno Mars dan Anderson Paak tersebut memenangi satu dari empat trofi utama di Grammy Awards 2022.

Keduanya sempat menyanyikan lagu Leave the Door Open pada pembukaan Grammy Awards 2022. Hanya berselang beberapa menit sejak tampil, mereka kemudian kembali ke panggung untuk menerima penghargaan.

"Karena kalian, aku dan Andy akan menyanyikan lagu ini selamanya," kata Bruno Mars dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, Senin, 4 April 2022.

Di panggung Grammy Awards 2022, Jon Batiste, seorang seniman multi-genre, menjadi salah satu musisi dengan kategori nominasi terbanyak. Dia hadir dalam 11 nominasi penting dan terkemuka.

Dari 11 kategori itu, dia mendapatkan 4 penghargaan, salah satunya adalah penghargaan video musik terbaik untuk Freedom.

"Saya sangat bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan kemampuan untuk membagikannya cinta kepada umat manusia," kata Batiste.

Sementara itu, lagu Cry meraih penghargaan Best American Roots Performance dan American Roots Song. Dia juga berhasil memenangkan penghargaan untuk Best Score Soundtrack for Visual Media.