Daftar Nomine Grammy Awards 2022, Billie Eilish hingga BTS Akan Ramaikan Perhelatannya

PIKIRAN RAKYAT – Nomine Grammy Awards ke-64 tahun 2022 telah diumumkan, pada Senin, 4 April 2022.

Nama-nama besar belantika musik mancanegara mengisi daftar nominasi tahun ini termasuk Olivia Rodrigo, Billie Eilish, dan Boygroup asal Korea Selatan, BTS.

Berikut ini merupakan daftar nominasi di kategori kunci pada gelaran Grammy Awards yang akan segera diselenggarakan.

ALBUM OF THE YEAR

We Are - Jon Batiste

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind